Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika Spor

Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret

6 saat önce

Antalya Manavgat'ta 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Naim Süleymanoğlu Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonasından Aydın'lı sporcular madalyalarla döndü.

Halter Şampiyonlarından İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Antalya Manavgat'ta 23-26 Ocak 2020 tarihleri arasında düzenlenen Naim Süleymanoğlu Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonasından Aydın'lı sporcular madalyalarla döndü.


Burcu İldem Gerçekden U15 kategorisi 71 kg.da 4 Türkiye rekoru kırdı. Büyükler müsabakalarında kendi üç kategorisinde büyüklerde 3. oldu. Gençler ve büyükler İslam Oyunlarında şampiyonluklara sahip olan Sümeyye Kentli 59 kg.da Türkiye şampiyonu oldu. Fatma Topaloğlu +87 kg.da yıldız kategorisinde olmasına rağmen Türkiye şampiyonu oldu.


Sporcuları ve antrenörü Meliha Sarıkoca'yı makamında ağırlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, alınan bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sporculara spor çantası hediye etti. Fillikçioğlu, "Sporcularımız antrenörlerinin disiplinli ve özverili çalışmaları neticesinde yıllardır emek veriyorlar ve bu emeğinin karşılığını da alıyorlar. Aldıkları bu başarılar bizleri oldukça memnun etti. Sporcularımız Burcu İldem Gerçekden, Sümeyye Kentli, Fatma Topaloğlu ve antrenörleri Meliha Sarıkoca'yı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. - AYDIN

Manavgat, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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