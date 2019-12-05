Halter sporunun efsanesi Süleymanoğlu'nun hayatını izlediler

Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla Türk halterinin unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nun biyografik filmi izlendi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın da yer aldığı ekip, filmi izlerken duygusal anlar yaşadılar. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "50 yıllık ömrüne 3 Olimpiyat, 7 dünya ve Avrupa Şampiyonluğu ile 46 dünya rekoru sığdıran, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini Cep Herkülü filmini İl Müdürümüz Ebu Bekir Kayhan, şube müdürlerimiz, sporcularımız, üye gençlerimiz ve antrenörlerimizle birlikte yaklaşık 200 kişi izledi" ifadelerine yer verildi. - MALATYA