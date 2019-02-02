Son Dakika Haberleri: Halter Takımından Büyük Başarı

Halter Takımından Büyük Başarı

58 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Bayan Halter takımı, Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasını 2'nci olarak tamamladı.

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Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Bayan Halter takımı, Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasını 2'nci olarak tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasına Denizli'de Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli haltercileri önemli bir başarıya imza attı. 33 ilden 47 kulüp içerisinde 310 erkek ve 218 bayan olmak üzere toplam 528 sporcunun katılım sağladığı Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Bayan Halter takımı 188 puanla diğer kulüpleri geride bırakarak ikincilik ile tamamladılar. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Spor
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