Halter Türkiye Şampiyonası Didim'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Halter Türkiye Şampiyonası Didim'de yapılacak - Son Dakika Spor

Halter Türkiye Şampiyonası Didim'de yapılacak

6 saat önce

Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 10 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Halter Türkiye Şampiyonası Didim'de yapılacak, System.String[]

Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 10 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Didim'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Didim'de 10 – 12 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 45 ilden 472 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Yıldız erkekler kategorisinde 292 sporcu, yıldız kızlar kategorisinde ise 180 sporcu Türkiye Şampiyonluğunu kazanabilmek için mücadele edecek.


Aydın'ı Temsil Edecekler


Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası erkekler kategorisinde Aydın'ı Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'ndan Coşkun Enes Demircan, Nurullah Birlik, Yağız Kaptan, Emre Kurtuldu, Umut Ali Zeybekoğlu, Özkan Erten, Halil Khallo, Kadir Eren Kaya, Ahmet Sepetyapan, Emre Çakmak, Emir Kan, Valiler Ortaokulu'ndan Alperen Sokmen ve Dr.Fevzi Mürüvvet Uğuroğlu Ortaokulu'ndan Furkan Çakar temsil edecek.


Yıldız kızlar kategorisinde Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'ndan İlayda Atçı, Elif Üstün, Ceyda Aslan, Büşra Öçalan, Burcu İldem Gerçekden, Çaylı Ortaokulu'ndan Ayşe Cintosun ve Melek Çam Türkiye Şampiyonasında Aydın'ı temsil edecekler.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Didim Spor Salonunda 10 – 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Halter Türkiye Şampiyonasına tüm vatandaşları davet etti. - AYDIN

Türkiye, Didim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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