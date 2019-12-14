Halterci üç kız kardeşin gözü dünya şampiyonluğunda - GAZİANTEP

Gaziantepli Duygu, Burcu, Züleyha Alıcı kardeşler, katıldıkları turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor.

Ortaokulda resim öğretmenlerinin yönlendirmesiyle halterle tanışan tek yumurta ikizi Duygu ve Burcu Alıcı, bir yılın ardından kardeşleri Züleyha'yı da haltere yönlendirdi.

Vakitlerinin büyük çoğunu birlikte geçiren kız kardeşler, birbirlerine verdikleri destekler sayesinde milli takıma kadar yükseldi.

Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye rekorlarıyla kendilerinden söz ettiren Alıcı kardeşler, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor.

Duygu Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında olduğunu, 6 yıldır halterle uğraştığını belirterek, üç kız kardeş olarak dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini söyledi.

İkizi Burcu'yla haltere başladıktan sonra 2 yaş küçük kardeşi Züleyha'nın da kendilerinden etkilendiğini dile getiren Alıcı, evde ve sahada birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Birbirlerini motive ederek yarışlara hazırlandıklarını anlatan Duygu Alıcı, 3 Yıldızlar Türkiye birinciliği, Okullararası Türkiye birinciliği, Yıldızlar 15 ve 17 Yaş Altı Türkiye birinciliği, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda silkme rekoru kırdığını ve Bosna Hersek'te şampiyon olduğunu aktardı.

Kardeşlerinin yanında olmasının kendisine güç verdiğini vurgulayan Duygu Alıcı, "Biz daha çok tecrübeli olduğumuz için Züleyha'yı daha iyi motive ediyoruz. Üçümüzün aynı sporu yapması çevredekilerin de dikkatini çekiyor. Biz çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Üçümüz de dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefliyoruz." dedi.

Burcu Alıcı da kardeşleriyle aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünya şampiyonluğunu hedeflediklerini kaydetti.

Çevresindekilerin kendilerine imrenerek baktıklarını kaydeden Burcu Alıcı, "İlk başta şaşırıyorlar. Sonra bizi kutluyorlar. Beraber antrenman yapmak, başarı elde etmek çok gurur verici. Onlarla beraber olduğum için çok mutluyum. Ben onları, onlar beni motive ediyor. Bu zamana kadar 2 Yıldızlar Türkiye birinciliği, Gençler Türkiye birinciliği, Büyükler Türkiye birinciliği, Okullararası Türkiye birinciliği, Yıldızlar 15 ve Yaş Altı Türkiye birinciliği, Milano Yıldızlar Avrupa şampiyonası Avrupa dördüncülüğü, Kosova Yıldızlar Avrupa dördüncülüğü elde ettim. Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda, koparmada 78, silkmede 92 kilo kaldırarak rekor kırdım." diye konuştu.

"Şampiyonada ablalarıma yenildim"

Züleyha Alıcı da 4. sınıftayken ablalarının yönlendirmesiyle haltere başladığını ve büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Halterde birçok şeyi ablalarından öğrendiğini, kendisini çok iyi motive ettiklerini belirten Züleyha Alıcı, "Başarılarımda çok katkıları var. Onlar sayesinde kısa sürede dereceler elde ettim. Minikler Türkiye şampiyonasında birincilik, Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter şampiyonasında birincilik, Antalya'da U15'te 59 kilo koparma ve 73 kilo silkmede Türkiye rekoru kırdım." dedi.

Ablalarına rakip olduğunu dile getiren Züleyha, şunları kaydetti:

"Katıldığımız müsabakada ikisine de yenilmiştim. Onlarla rakip olmak farklı bir duyguydu. Çok heyecanlanmıştım. Yarışmak güzeldi. Bazen katıldığım müsabakalarda destek amaçlı benimle geliyorlar. Üçümüzün de yüksek hedefleri var. Bayrağımızı en yukarılara taşımak istiyoruz. Onlarla beraber olduğum için mutluyum. İyiki beraberiz."