Halterciler Bursa'dan 3 madalya ile döndü

Halter Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası 14-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Bursa'da yapıldı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi Spor Salonunda yapılan 45 ilden 132 kadın ve 218 erkek sporcunun mücadele ettiği şampiyonada U15 61 kg'da Özbey Çetin Türkiye Şampiyonu, U15 +81 kg'da Zeynep Efe Türkiye Üçüncüsü, U17 +102 kg Samed Mutlu Türkiye Üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü, Bursa'dan 1 altın, 2 bronz madalyayla dönen sporcularımızı ve antrenörleri Gökhan Taşçı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ