Halterciler, Türkiye Şampiyonası'ndan mutlu döndü - Son Dakika

Antalya Manavgat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası gerçekleştirildi. 30 ilden ve 325 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu başarılı halterciler 3 altın 1 bronz madalya kazandı.

4 ALTIN 1 BRONZ

Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden halterciler başarılı kaldırışlar gerçekleştirdi. 71 Kg'da Berfin Altun koparmada 91, silkmede 115 olmak üzere toplamda 206 kilogram ile altın madalyanın sahibi oldu.

81 KİLODA İKİ MADALYA GELDİ

81 Kg'da Mert Altun ise koparmada 131, silkmede 161 olmak üzere toplamda 292 kilogram ile yine altın madalyayı kazandı. Aynı kiloda Halil İbrahim İnce de koparmada 127, silkmede 157 ile toplamda 284 kilogram ile bronz madalya elde etti.

ŞABAN AYHAN'DAN ALTIN

Öte yandan 102 Kg'da mücadele eden Şaban Ayhan koparmada 130, silkmede 160 ile toplamda 290 kilogram ile altın madalyanın sahibi olmayı başardı.