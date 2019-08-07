Halterciler umut veriyor

U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada 41 ilden 153'u bayan, 319'u erkek olmak üzere toplam 472 sporcu yarıştı. Zorlu şampiyonadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler başarı ile döndü.

MERT VE AYDANUR ŞAMPİYON

U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu Aydanur Mert 64 Kg'da mücadele etti. Aydanur koparma 65, silkmede 85 olmak üzere genel toplamda 150 kilo kaldırarak şampiyon oldu. 81 Kg mücadele eden Mert Altun ise koparma 125, silkmede 150 olmak üzere genel toplamda 275 kg kaldırarak yine altın madalyanın sahibi oldu.

CEREN UMUT VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen Yıldızlar 40 Kg'da yarışan Ceren Akarsu ise koparma 31, silkmede: 37, genel toplamda 68 kg kaldırarak şampiyonayı üçüncü tamamladı.