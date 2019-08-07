Halterciler umut veriyor
56 dakika önce
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler Türkiye şampiyonasından başarı ile döndü.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:07 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler Türkiye
şampiyonasından başarı ile döndü.
Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Nevşehir
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Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonada 41 ilden 153'u kadın, 319'u erkek olmak üzere toplam 472 sporcu yarıştı. Zorlu şampiyonadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler başarı ile döndü. U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtsporlu Aydanur Mert 64 Kg'da mücadele etti. Aydanur koparma 65, silkmede 85 olmak üzere genel toplamda 150 kilo kaldırarak şampiyon oldu. 81 Kg mücadele eden Mert Altun ise koparma 125, silkmede 150 olmak üzere genel toplamda 275 kg kaldırarak yine altın madalyanın sahibi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen Yıldızlar 40 Kg'da yarışan Ceren Akarsu ise koparma 31, silkmede: 37, genel toplamda 68 kg kaldırarak şampiyonayı üçüncü tamamladı. - KOCAELİ
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