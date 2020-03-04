Haltercilerden İl Müdürü'ne ziyaret - Son Dakika
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Haltercilerden İl Müdürü'ne ziyaret

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Halter Genç B Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında derece elde etmiş sporcular İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.

Haltercilerden İl Müdürü'ne ziyaret, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Halter Genç B Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında derece elde etmiş sporcular İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti.


2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Muğla Dalaman'da yapılan Halter Genç B Erkekler ve Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Düzce'nin sporcuları 81 kilogramda Anıl Durmaz Türkiye ikincisi, 64 kilogram bayanlarda Ervanur Eren Türkiye üçüncüsü, 81 kilogram bayanlarda Sümeyye çekiç Türkiye ikincisi oldu. Halter İl Temsilcisi Servet Türkel, Halter Antrenörü Yasin Aydın ve dereceye giren sporcular Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. Yazıcı, başarılı sporculara hediye takdim etti ve başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Düzce, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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