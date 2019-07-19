Son Dakika Haberleri: Haltercilere malzeme yardımı yapıldı
Son Dakika Spor Haber

Haltercilere malzeme yardımı yapıldı

2 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından haltercilere malzeme yardımı yapıldı.

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Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından haltercilere malzeme yardımı yapıldı.

Ferdi Sporlar Merkezi Halter Salonunda İl Müdürü Murat Eskici'nin katılımıyla gerçekleşen törenle sporculara malzemeleri verildi.

Halter branşı için gerekli olan ayakkabı, eşofman, tayt gibi antrenman malzemeleri İl Müdürü Murat Eskici tarafından sporculara verildi.

Malzeme yardımı esnasında İl Müdürü Murat Eskici yaptığı konuşmada "Sporcularımıza sizler bizim geleceğimizsiniz, bizler sizler için, sizlere hizmet için buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizler için önemli yatırımlarda bulunarak geleceğimizin temel taşları olan siz gençlerimize her türlü desteği sunuyor. Sizlerde devletimize olan ah de vefa borcunuzu daha çok çalışarak, üreterek ve bayrağımızı uluslararası platformlarda dalgalandırarak ödeyeceğinize inanıyor, dağıttığımız bu malzemelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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