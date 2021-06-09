Halterde 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bursa'da düzenlenecek

Halterde 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 14-19 Haziran tarihlerinde Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

Şampiyonaya, 15 yaş altı 40 kiloda 9 sporcu, yıldızlarda bir sporcu, 45 kiloda 15 yaş altı 9 sporcu, yıldızlarda 2 sporcu, 49 kiloda 15 yaş altı 21 sporcu, yıldızlarda 8 sporcu, 55 kiloda 15 yaş altında 18 sporcu, yıldızlarda 16 sporcu, 59 kiloda 15 yaş altında 11 sporcu, yıldızlarda 7 sporcu, 64 kiloda 15 yaş altında 8 sporcu, yıldızlarda 8 sporcu, 76 kiloda 15 yaş altında 6 sporcu, yıldızlarda 5 sporcu, 81 kiloda 15 yaş altında 4 sporcu, yıldızlarda 3 sporcu, artı 81 kiloda 15 yaş altında 5 sporcu ve yıldızlarda da 6 sporcu davet edildi.