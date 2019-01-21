Halterde 3 Bronz Madalya
1 saat önce
Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasında Düzce 3 madalya kazandı.
Okul Sporları Yıldızlar Türkiye
Halter Şampiyonasında Düzce
3 madalya kazandı. Denizli Hasan Güngör
Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü Yasin Aydın
önderliğinde katılan Düzce halter takımı 3 bronz madalya kazandı. Düzceli sporculardan, bayanlarda 40 kiloda İbrahim Hoşver Orta Okulu adına yarışan Sıla Şahin
ve 76 kiloda Sümeyye Çekiç dördüncü, +76 kiloda Göl Ormanı Orta Okulu adına yarışan Sevgi Durmuş da dördüncü olarak Düzce'ye 3 madalya kazandırdı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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