Son Dakika Haberleri: Halterde Avrupa Şampiyonası Heyecanı

Halterde Avrupa Şampiyonası Heyecanı

1 saat önce

Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihlerinde Gürcistan'da gerçekleştirilecek.

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Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihlerinde Gürcistan'da gerçekleştirilecek.

Batum kentindeki şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde ve kadınlarda ise onar sporcu temsil edecek.

Şampiyona için Erkek Milli Takımı Ankara'da, Kadın Milli Takımı da Çorum'da çalışmalarını tamamladı.

Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:

Kadınlar:

45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya

+87 kilo: Melike Günal

Erkekler:

55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin

61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer

67 kilo: Daniyar İsmayilov

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan

81 kilo: Celil Erdoğdu

96 kilo: İbrahim Arat

102 kilo: Resul Elvan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:13 Kaynak: AA

Gürcistan, Avrupa, Spor
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