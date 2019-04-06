Halterde Hedef Avrupa'nın Zirvesi

Türkiye
Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar
, şampiyonaya bir yıllık aranın ardından katılacaklarını belirterek, "Kamplara ara vermedik. Ceza almamış gibi çalışmalara devam ettik. Bu kategorilerdeki başarılarla da iyi bir program yaptığımızı gösterdik. Beklentimiz yüksek. Altın madalya dahil tüm renklerden oluşan madalyalarla döneceğimizi tahmin ediyorum" dedi. Erkek Halter Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Toker de "En az 3-4 sıklette madalya bekliyoruz" diye
konuştu.
İlk gün dört sporcu çıkacak
Milli takımlarda yer alan sporcular şöyle:
Kadınlar:
45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan
, 49kilo: Pelinsu Bayav, 55 kilo: Ayşegül Çoban Başol, 59kilo: Ayşegül Çakın, 64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun, 76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya
, 87 kilo: Melike Günal,
Erkekler:
55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin
, 61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer,
67 kilo: Daniyar İsmayilov
,
73 kilo: Muhammed Furkan
Özbek ve Ramazan İlhan
,
81 kilo: Celil Erdoğdu, 96 kilo: İbrahim Arat
, 102 kilo: Resul Elvan.
Şampiyonada bugün ilk olarak erkekler 55 kiloda Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin, kadınlar 45 kiloda da Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan podyuma çıkacak.