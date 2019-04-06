Halterde İlk Madalya Şaziye Erdoğan'dan
36 dakika önce
Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan milli sporcu Şaziye Erdoğan, kadınlar 45 kilo koparma ve toplamda altın, silkmede gümüş madalya kazandı.
Avrupa
Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan milli sporcu Şaziye Erdoğan, kadınlar 45 kilo koparma ve toplamda altın, silkmede gümüş madalya kazandı. Gürcistan
'ın Batum
kentinde düzenlenen şampiyonada, koparmadaki ilk hakkında 70, ikinci hakkında 73 kilo kaldıran milli sporcu, son hakkında 75 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Silkmede ilk hakkında 88 kilo kaldıran Şaziye Erdoğan, 91 kiloyu denediği ikinci ve üçüncü hakkında başarısız oldu. Bu kategoride 89 kilo kaldıran Bulgar Ivana Petrova'nın gerisinde kalan milli sporcu, gümüş madalyaya uzandı.
Şaziye Erdoğan, toplamda 163 kiloyla podyumun zirvesine çıktı ve ikinci altın madalyasını kazandı. Toplamda Bulgar Petrova 158 kiloyla ikinciliği, Belaruslu Yuliya Asayonak ise 150 kiloyla üçüncülüğü elde etti. Türkiye
'yi erkekler ve kadınlarda toplam 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona 13 Nisan'da sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:17 Kaynak: AA
Şaziye Erdoğan, Altın Madalya Kazandı
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