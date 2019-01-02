Son Dakika Haberleri: Halterde Şampiyonlar Belli Oldu

Halterde Şampiyonlar Belli Oldu

1 saat önce

Gençler ve Yıldızlar Halter müsabakaları sonunda şampiyonlar belli oldu.

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Gençler ve Yıldızlar Halter müsabakaları sonunda şampiyonlar belli oldu.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yarışmaları kapsamında gençler ve yıldızlar kız-erkek halter kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalara toplam 30 sporcu katıldı.

Yıldız Kızlar 40 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Sıla Şahin, 45 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Yaren Tarakçı, 55 kilogramda Necmi Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Aleyna Nur Ünal, 64 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Erva Eren, 76 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Sümeyye Çekiç, +76 kilogramda Gölormanı Ortaokulu öğrencilerinden Sevil Gümüş birinci oldu.

Yıldız Erkekler 40 kilogramda Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerden Onurcan Ahmet Aydın birinci, İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Görkem Çokşen ikinci, yine İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Ömercan Çelik üçüncü ve Cihan Aksarı Ortaokulu öğrencilerinden Furkan Barutçu dördüncü oldu. 55 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerden Kaan Kırımlı birinci, Necmi Hoşver Ortaokulu öğrencilerinden Umut Ünal ikinci, 61 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerden Umut Ayyıldız birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Mustafa Çetin ikinci, 67 kilogramda İbrahim Hoşver Ortaokulu öğrencilerden Yakup Kazancı birinci,73 kilogramda Hikmet Akın Ortaokulu öğrencilerinden Gökdeniz Ateşli birinci, 89 kilogramda Gölormanı Ortaokulu öğrencilerinden Samet Çelebi birinci, +89 Kilogramda ise Gölormanı Ortaokulu öğrencilerinden Furkan Cinali birinci ve Emrehan Gümüş ikinci oldu.

Gençler A Grubu Erkeklerde ise; 55 kilogramda Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Erdem Şahin, 73 kilogramda Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ulaşcan Kurnaz, 102 kilogramda ise Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muratcan Cengeltepe birinci oldu.

Gençler B Grubu Erkeklerde ise; 49 kilogramda Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden Sezgin Zebun, 73 kilogramda Anıl Durmaz, 89 kilogramda Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Beytullah Suçun birinci olurken kızlarda ise 45 kilogramda Düzce Spor Lisesi öğrencilerinden Tülay İlhan, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi öğrencilerinden Sedef Şafak birinci oldu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Spor
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