Halterde TOHM başvuruları başladı

Halterde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) başvuruları başladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 23-26 Ocak'ta düzenlenecek Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, TOHM'a sporcu seçmeleri de yapılacak.

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Didim'de tamamlanan Yıldızlar ve Okullar Arası Halter Şampiyonası'nda belirlenen baraj dereceleri geçen ve TOHM'a girmek isteyen sporcuların, 27 Ocak mesai bitimine kadar başvuru formlarını federasyona ulaştırması gerekiyor.