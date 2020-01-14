Halterde TOHM başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Halterde TOHM başvuruları başladı - Son Dakika Spor

Halterde TOHM başvuruları başladı

6 saat önce

Halterde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) başvuruları başladı.

Halterde TOHM başvuruları başladı, System.String[]

Halterde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) başvuruları başladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 23-26 Ocak'ta düzenlenecek Naim Süleymanoğlu Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda, TOHM'a sporcu seçmeleri de yapılacak.

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın yanı sıra Didim'de tamamlanan Yıldızlar ve Okullar Arası Halter Şampiyonası'nda belirlenen baraj dereceleri geçen ve TOHM'a girmek isteyen sporcuların, 27 Ocak mesai bitimine kadar başvuru formlarını federasyona ulaştırması gerekiyor.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi
Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Halterde TOHM başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]