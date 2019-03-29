Son Dakika Haberleri: Haluk Alıcık Büyük Yürüyüşe Tüm Nazilli Halkını Davet Etti

Haluk Alıcık Büyük Yürüyüşe Tüm Nazilli Halkını Davet Etti

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık öncülüğünde yapılan geleneksel 'Yüreğini Koy' seçim yürüyüşlerinin 4.'sü bu akşam gerçekleştirilecek.

Haluk Alıcık Büyük Yürüyüşe Tüm Nazilli Halkını Davet Etti, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık öncülüğünde yapılan geleneksel 'Yüreğini Koy' seçim yürüyüşlerinin 4.'sü bu akşam gerçekleştirilecek.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan geleneksel yüreğini koy seçim yürüyüşlerine tüm Nazilli halkını davet etti.

Bu akşam saat 21.00'de Belediye Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüşlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Alıcık, "3 büyük yürüyüşümüzü geride bıraktık. Nazilli'mizde binlerle birlikte el ele yürüdük. Nazilli bizim yaşam tarzımız. Nazilli bizim çocukluğumuzun geçtiği ve öleceğimiz yer. Böyle güzel bir şehirde halkımızla omur omuza yürümekten onur ve gurur duyuyorum. Bugün saat 21'de gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:30:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haluk Alıcık Büyük Yürüyüşe Tüm Nazilli Halkını Davet Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]