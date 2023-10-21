İsrail-Hamas çatışmasının 15. gününde Gazze'ye yönelik bombardıman devam ederken, Bay kar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan 2 sosyal medya devine dikkat çeken bir tepki geldi. Bayraktar, Filistin'e yönelik mesajlarını engellediği gerekçesiyle Facebook ve Instagram hesaplarını kapatma kararı aldı.
X hesabı üzerinden açıklama yapan Bayraktar, "Facebook ve Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum. Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım." dedi.
Bayraktar sözlerini şöyle tamamladı: "Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim."
Son Dakika › Sosyal Medya › Haluk Bayraktar'dan Facebook ve Instagram'a Filistin tepkisi! Hesaplarını kapattı - Son Dakika