Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti - Son Dakika
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Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti

24.07.2023 09:19

5 senedir Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Haluk Bayraktar, görevini Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti. Bayraktar "Veda zamanı" derken Hıdır'ın özgeçmişi ise dikkat çekiyor.

Dün T3 Vakfı'nda görev değişimi yaşandı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar başkanlığında gerçekleşen toplantıda; T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST yarışmalardan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Elvan Kuzucu Hıdır, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Haluk Bayraktar'dan devraldı.

"ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEKLER"

Bir veda mesajı yayınlayan Haluk Bayraktar, "Göz bebeğimiz olan @T3Vakfi için yeni bir dönemin başlangıcındayız. Beş yıldır yürüttüğüm T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine veda etme zamanı geldi. Bu süre boyunca çok severek yürüttüğüm görevimi, gelecek dönem için güvenle Elvan Kuzucu Hıdır Hanıma devrettim. İçtenlikle inanıyorum ki T3 Vakfı, genç, idealist ve dinamik yeni yönetim ekibi ile daha da büyüyecek, Türkiye ve mazlum coğrafyalar için önemli işlere imza atmaya devam edecektir." dedi.

Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devretti

"BİRÇOK ÇIĞIR AÇICI PROJEYE İMZA ATTIK"

Bayrakta şöyle devam etti: Görev süremiz boyunca Türkiye için birçok çığır açıcı projeye imza attık. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, gençlerimiz ve geleceğimiz için gururlandıran projeler hayata geçirildi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize, Yönetim Kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza, gönüllülerimize, manevi desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte özverisi ve adanmışlığıyla katkı sağlayan değerli yönetim kurulu üyemiz ve müdürümüz Ömer Kökçam'a hassaten teşekkür ediyor ve şükranlarımı iletiyorum. Elvan Hanımın liderliğinde yeni yönetimimize #MilliTeknolojiHamlesi davamızda üstün başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

CV'Sİ DİKKAT ÇEKİYOR

92 doğumlu olan Elvan Kuzucu Hıdır'ın başarıları ise göz dolduruyor. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü yüksek onur derecesi ile bitiren Hıdır, TÜBİTAK bursu kazandı. Birçok araştırmada yer alan Hıdır, 2018'den bu yana TEKNOFEST çatısı altında İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.

Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devretti
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Güncel Haluk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti - Son Dakika


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