Son Dakika Haberleri: Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor
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Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor

1 saat önce

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, bundan yıllar yıllar önce BBC'de biz dizide oynamış ve Türkçe olarak Oy Oy Eminem'i söylemiş.

Haluk Bilginer, BBC dizisinde Oy Oy Eminem söylüyor, System.String[]

Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, bundan yıllar yıllar önce BBC'de biz dizide oynamış ve Türkçe olarak Oy Oy Eminem'i söylemiş.


Haluk Bilginer, Beyoğlu, Eminem, Kültür Sanat

Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:53 
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