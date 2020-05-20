Haluk Bilginer'e İngiliz dizisinde başrol

Online platformalarda yayınlanacak dizide usta oyuncu, kötü adam Dr. Hugo Greif'i canlandıracak. Çekimleri İngiltere ve Romanya'da gerçekleşen, genç bir ajanın hikayesini anlatan dizi 8 bölümden oluşuyor. Dizinin ana karakteri Alex Rider'ı Otto Farrant üstlenirken Vicky McClure, Andrew Buchan ve Stephen Dillane gibi deneyimli oyuncular da başrollerde.

Gizli ajanın hikayesi

14 yaşındaki Alex Rider'ın dünyası, amcasının şüpheli ölümüyle altüst olur. Alex sadece birkaç gün içinde bir öğrenciden gizli servise hizmet eden bir ajana dönüşür. Üstelik seçme şansı da yoktur. Acımasız komando eğitimlerine katılmak ve başkalarının onun için çizdiği kadere razı olmak, özel tasarım silahlarıyla birlikte ilk görevine gitmek zorundadır.