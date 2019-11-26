Son Dakika Haberleri: Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü
Son Dakika Güncel Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü - Son Dakika

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü

6 saat önce

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

(İHA)

Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü

Haluk Bilginer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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