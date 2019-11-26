Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü
6 saat önce
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisinde göstermiş olduğu performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
(İHA)
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