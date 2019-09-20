Son Dakika Haberleri: Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday
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Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

1 saat önce

Usta oyuncu Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

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Usta oyuncu Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

Haluk Bilginer, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:01 
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