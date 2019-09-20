Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday
1 saat önce
Usta oyuncu Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:01
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