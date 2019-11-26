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Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek...

6 saat önce

Ay Yapım'ın puhutv'de yayınlanan 12 bölümlük dizisi Şahsiyet'in başrol oyuncusu Haluk Bilginer, 25 Kasım akşamı gerçekleşen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek..., System.String[]

Ay Yapım'ın puhutv'de yayınlanan 12 bölümlük dizisi Şahsiyet'in başrol oyuncusu Haluk Bilginer, 25 Kasım akşamı gerçekleşen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Haluk Bilginer, Türkiye'nin Uluslararası Emmy ödüllü ilk oyuncusu oldu!


New York'ta gerçekleştirilen törene Şahsiyet'in yönetmeni Onur Saylak, senaryo yazarı Hakan Günday ve Ay Yapım Ceo'su Kerem Çatay ile birlikte katılan Haluk Bilginer, ödül konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı. Uluslararası Emmy Akademisi ve dizinin yaratıcı ekibine teşekkür eden Bilginer ödülünü kızına 'Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum' cümleleriyle ithaf etti.


Haluk Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde İngiltere'den Christopher Eccleston (BBC- Come Home); Brezilya'dan Raphael Logam (Barry Company – Impuros) ve Almanya'dan Jannis Niewöhner (Amazon- Beat) ile birlikte finale kalmıştı. Bu yılki ödüllerde, 21 ülkeden 11 kategoride 44 aday yarıştı.


Ay Yapım'ın yapımcılığında gerçekleşen, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Şahsiyet 2018 yılında puhutv'de yayınlanmıştı.

Haluk Bilginer, Ay Yapım, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:53 
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