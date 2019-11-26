Son Dakika Haberleri: Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi
Son Dakika Dünya Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi - Son Dakika Dünya

Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

6 saat önce

Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi, System.String[]

Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.


Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Haluk Bilginer, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:39 
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