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Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi
6 saat önce
Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:39
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