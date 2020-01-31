Haluk Cömertoğlu, Malatyaspor Taraftarlar Derneği onursal üyesi oldu

Malatyaspor Taraftarlar Derneği hayata geçirdiği iki önemli projeyle tribüne gelen taraftar sayısını arttırmayı ve daha bilinçli bir taraftar kitlesi oluşturmayı amaçlıyor.



Okulların ara tatil dönemine girmesiyle öğrencilere yönelik 'Karneni getir atkını al' projesini hayata geçiren Malatya Taraftarlar Derneği, bu şekilde yüzlerce öğrenciye atkı hediye etti.



Derneğe gelen öğrencileri Yeni Malatyaspor'un maçlarına da davet eden Taraftarlar Derneği, projeyle taraftar sayısını da arttırmayı hedefliyor.



Bir diğer proje ise ilçe belediye başkanlarına yönelik olarak belediye başkanlarının onursal üye yapılarak Yeni Malatyaspor'un resmi taraftarları olmalarına yönelik.



Bu kapsamda Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu onursal üye yapıldı. Cömertoğlu'na plaketini Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya verdi. - MALATYA