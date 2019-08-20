Son Dakika Haberleri: Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi
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Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.

Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.
Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.
Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek.
Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
Haluk Dursun, İstanbul, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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