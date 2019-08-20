Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a getirildi
1 saat önce
Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:20 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un cenazesi İstanbul
'a ulaştı.
Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen
Havalimanı'na getirildi.
Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray
Lisesi'nde tören düzenlenecek. Sultanahmet Camisi
'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke
'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
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