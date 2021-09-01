Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle binlerce kişiye yardım eden Haluk Levent, koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Instagram'dan çektiği video'yla duyuru yapan şarkıcı, evinde karantiya girdi. Levent, "Bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla Cumhuriyet marşlarıyla ilgili provalar yapacaktım. Gelecek ay konserlerim var ama Moskova'ya gidemedim. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testim pozitifim çıkmış. Ben de inanamıyorum, şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Birkaç gün dinlemem gerecek. Doktor iki kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben neyi hafif atlatıyorum onu da bilmiyorum, dediğim gibi değişen bir şey yok. Ama yinede birkaç konserlerim var onlar ertelenecek. AHBAP faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde ZOOM toplantılarına giriyorum keyifli keyifli" dedi.