Haluk Levent: "18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Haluk Levent: "18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak"

09.04.2022 16:32

Haluk Levent: "18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak" Adanalı sanatçı Haluk Levent, beraberindekilerle çöp ithalatı ve yakımı iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı Adanalı sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada dolaşan çöp ithalatı ve...

Haluk Levent: "18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak"

Adanalı sanatçı Haluk Levent, beraberindekilerle çöp ithalatı ve yakımı iddialarına ilişkin basın açıklaması yaptı

ADANA - Adanalı sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada dolaşan çöp ithalatı ve yakımı iddialarına karşı, "18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak. Bunun sözünü aldık" dedi.

AHBAP Başkanı Haluk Levent, sosyal medyada dolaşan çöp ithalatı ve yakımı iddiaları üzerine dün Adana'ya geldi. Adana Valisi Dr. Süleyman Elban ve ilgililerle görüşen Levent, bugün merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi'nde kentin çöplüğünün arka kısmında sosyal medya fenomenleri, STK başkanları ve vatandaşlarla buluştu.

Gelişi güzel atılmış çöplerin arasında basın açıklaması yapan Levent, dün geri dönüşüm firmalarıyla görüştüğünü ve 1 ay içerisinde kentteki çöp yığınlarının kaldırılacağının sözünü aldığını söyledi. Levent, ". Bunun sözü aldık. Bu 1 ay içerisinde STK temsilcileri ve belediyelerin uygun koşullarda imha edilmesi suretiyle Adana'nın 18 bölgesindeki çöpü görmeyeceğiz" diye konuştu.

Son iki günde vali, belediye başkanı, STK temsilcileri, akademisyenler ve geri dönüşüm işletme sahipleriyle görüşüp konuyla ilgili bilgi topladıklarını ifade eden Levent, "Yedi ay öncesine kadar Adana'nın farklı noktalarına yasa dışı olarak dökülen ve uygun olmayan yöntemlerle imha edilen atıklar, halkı ve doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Son yedi aydır yeni atık dökülmemesine rağmen daha önceden dökülmüş olan atıklar halk sağlığını tehdit etmekte ve kötü koku yayıp halkı rahatsız etmektedir. Atık dönüştürme konusunda önceliğin yerli atıklara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin kendi atıklarını değerlendirmesinin vakti gelmiştir. Yerli atıkların toplanması, ayrıştırılması konusunda halkın bilinçlendirilmesi konusunda ilgili yerel ve ulusal paydaşlarımızın katkıda bulunmasını bekliyoruz. Geri dönüşüm işletmelerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların gümrükten girişte yönetmeliğe uygunluk analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atik miktarı ve bunların nasıl bertaraf edildiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından Haluk Levent ve sosyal medya fenomeni Selim Ağaçdalı birlikte gitar çalıp şarkı söyledi.

Haluk Levent: 18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak
Haluk Levent: 18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak
Haluk Levent: 18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, Haluk Levent, geri dönüşüm, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haluk Levent: '18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak' - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
16:01 Ünlü onkologdan kanserden korunma tavsiyesi: Ev yoğurdu yiyin!
15:59 Son Dakika: Fenerbahçe'nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına Uğur Dündar seçildi
15:56 Haliç derbisinde kazanan Volkan Demirel'in takımı Karagümrük oldu
15:52 Yüzde 50 izdihamı: Tekirdağ'da yeni açılan mağazanın açılışında ürünler kapanın elinde kaldı
15:49 Kırmızı et fiyatları Et ve Süt Kurumu'nda ne kadar, kasapta ne kadar? İşte aradaki büyük fiyat farkı ve karşılaştırmalı rakamlar
15:42 Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı
15:40 Sarı kırmızılı oyuncu Marcao'dan derbi yorumu: Yine iyi bir sonuç alacağız
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 16:40:40. #1.13#
SON DAKİKA: Haluk Levent: "18 bölgedeki çöp yığınları geri dönüşüm firmaları tarafından 1 ay içerisinde kaldırılacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement