Son Dakika Haberleri: Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum
Son Dakika Dünya Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum - Son Dakika Dünya

Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum

6 saat önce

Euronews AHBAP'ın İstanbul ofisinde bir günlük çalışmasını takip etti, işin sırrını da Ahbap Başkanı sanatçı Haluk Levent ile konuştu.

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Euronews AHBAP'ın İstanbul ofisinde bir günlük çalışmasını takip etti, işin sırrını da Ahbap Başkanı sanatçı Haluk Levent ile konuştu. View on euronews

Haluk Levent 300 bin gönüllü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorum

Haluk Levent, İstanbul, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:09 
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