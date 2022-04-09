HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK - Son Dakika
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HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK

09.04.2022 16:45

SANATÇI Haluk Levent, Adana'da 18 noktada çöp dökülen alanların bir ay içinde temizlenip, atıkların uygun şekilde imha edileceğini söyledi.

SANATÇI Haluk Levent, Adana'da 18 noktada çöp dökülen alanların bir ay içinde temizlenip, atıkların uygun şekilde imha edileceğini söyledi.

İngiltere'den yola çıkan atıkların Adana'da geri dönüşüm tesisi olmayan bir bölgede ortaya çıktığı iddialarının ardından kente gelen Haluk Levent, Sarıçam ilçesinde basın açıklaması düzenledi. Konuyla ilgili vali, büyükşehir belediye başkanı, STK temsilcileri, akademisyenler ve geri dönüşüm işletmelerinin sahipleriyle görüşmeler yaptıklarını belirten Levent, çözüm üretmek için yol haritası çıkardıklarını ifade etti.

'18 BÖLGE BİR AY İÇİNDE TEMİZLENECEK'

AHBAP Derneği ve Adana STK temsilcileri ile çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyleyen Haluk Levent, kentin farklı noktalarına yasa dışı olarak dökülen ve uygun olmayan yöntemlerle imha edilen atıkların, halkı ve doğal yaşamı tehdit ettiğini dile getirdi. Birçok bölgede çöplerden oluşan kötü kokunun insan yaşamını zorlaştırdığını ifade eden Levent, 'Türkiye'nin kendi atıklarını değerlendirmesinin vakti gelmiştir. Atık dönüşümünde öncelik yerli atıklara verilmelidir. Yaptığımız görüşmeler sonunda kentte 18 bölgede çöp dökülen alanlar bir ay içinde temizlenip atıklar uygun şekilde imha edilecektir. Ayrıca geri dönüşüm işletmelerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların gümrükten girişte yönetmeliğe uygunluk analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atık miktarı ve bunların nasıl bertaraf edildiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haluk Levent ile arkadaşları çöplerin arasında gitar çalıp şarkı söyledi.

HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK
HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK
HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK
HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK
HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: HALUK LEVENT ADANA'DA 18 AYRI NOKTAYA DÖKÜLEN ÇÖPLER TEMİZLENECEK - Son Dakika
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