Haluk Levent: Ailelere yardım eli uzattı
6 saat önce
Firma resmi satış sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen tüm kazancın AHBAP Derneği'ne bağışlanacağını duyurdu.
Firma resmi satış sitesi üzerinden yapılan alışverişlerden elde edilen tüm kazancın AHBAP Derneği'ne bağışlanacağını duyurdu. Levent, "Bu bağış hareketini Baby Turco ile salgın yüzünden geçim sıkıntısı yaşayan aileler için başlattık. Böylece ortaya çıkan olumsuzlukların bir nebze de olsa önüne geçebiliriz. Bebek bezi alan aileler, başka ailelere yardım eli uzatmış olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:07
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