Son Dakika Haberleri: Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika Güncel Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı

Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı

7 saat önce

SANATÇI Haluk Levent'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı, System.String[]

SANATÇI Haluk Levent'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece hayatını kaybeden annesi Sabriye Acil (93), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybetti. Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.Sabriye Acil'in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi'ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Cenazede Levent'i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.


Sabriye Acil, Haluk Levent, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:42 Kaynak: DHA
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Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı
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