Haluk Levent, arabalı vapurda konser verdi (1) - İZMİR - Son Dakika

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Haluk Levent İzmir Körfezi'nde hareket halindeki arabalı vapurda konser verdi.

Gün içinde İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve İzmirli müzik topluluklarının üstü açık beş otobüsle farklı rotalarla şehri dolaştığı İzmir'de vatandaşlar balkona çıkarak bandoyu alkışladı ve marşlara eşlik etti.

Şarkıcı Haluk Levent de arabalı vapurda gerçekleştirilen ve sosyal medyadan yayınlanan, "23 Nisan 100. Yıl Konseri"yle İzmirlilere sevilen şarkılarını seslendirdi.

Rüzgarlı havadan dolayı konsere geç başlamak zorunda kaldıklarını belirten Haluk Levent, konserde giymek için tişört hazırladıklarını ancak hava şartları nedeniyle konsere kazakla çıktıklarını söyledi.

İzmir'de "Üşüyoruz" demenin ilginç olduğunu ancak üşüdüklerini belirten Haluk Levent, " 19 Mayıs'ın 100. yılında Samsun'daydım. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde de İzmir'deyim. Şu anda İzmir'in her yerini görebiliyorum. Işıklarını görebiliyorum, dostlarıma sevgilerimi iletiyorum. 23 Nisan'ın 100. yılında konser verme şansına sahip oldum. Sosyal mesafeyi koruyarak, yoksa diğer arkadaşlarım da hepsi gelmek istiyordu ama birkaç kişi olmamız gerekiyordu." dedi.

Ödemiş ilçesinde de balkonlarını Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, hoparlörden yapılan anonsun ardından balkonlardan İstiklal Marşı'nı okudu.

Marşın okunmasının ardından havai fişek gösterisi yapıldı.