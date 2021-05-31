Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi

11 gün sonra başlayacak Ertelenen EURO 2020'ye katılacak A Milli Takım için ünlü isimler de motivasyon çalışması yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Takım'a özel gösteri yapan Cem Yılmaz'ın ardından ünlü müzisyen Haluk Levent de takımla buluştu.
Ay-Yıldızlılar için şarkılar söyleyen Haluk Levent, futbolculara da eşlik ettirdi. Gecede keyifli anlar yaşandı. Futbolcular, Levent'e imzalı forma hediye etti.
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