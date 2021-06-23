Haluk Levent canlı yayında soruları yanıtlayacak

Dijital performans platformu Musixen'de bu hafta müzisyenler sohbetinin konuğu Haluk Levent olacak.

Dijital performans platformu Musixen, Haluk Levent'i konuk edecek. Sunuculuğunu Cenk Tevet'in yapacağı ve Haluk Levent ile birlikte Musixen kurucusu Çağrı Bozay'ın da konuk olacağı canlı yayın, 24 Haziran Perşembe günü saat 16: 00'da Musixen uygulamasını indiren herkes tarafından takip edilebilecek. Programı izleyenler sormak istediklerini uygulama içinden konuklara anında iletebilecek.

Platformun kurucusu Çağrı Bozay, "Pandemi döneminde pek çok sanatçı maddi sorunlar yaşarken Musixen olarak sunduğumuz alternatif gelir modelleriyle onların yanında olduk. Musixen platformu, değişen eğlence alışkanlıklarının da etkisiyle konserler ve canlı performansların "dijital sahnesi" olarak hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam ediyor. Eğlence sektörünün içinde bulunduğu zor koşullardan bir an önce çıkabilmesi için Musixen olarak sunduğumuz yenilikçi çözümlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bozay, sanatçıların sorunları ile en çok ilgilenen isimlerin başında Haluk Levent'in geldiğini söyleyerek tüm müzikseverleri sohbete katılmaya davet etti. - İSTANBUL