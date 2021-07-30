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Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim - Son Dakika

Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim

30.07.2021 11:59

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ecem Güçlük adıyla açılan hesabın sahte olduğunu, tecavüze uğradığı yönündeki beyanlarının yalan olduğunu, hesabı kullanan kişinin ise bir erkek olduğunu açıkladı. Günlerdir Ecem Güçlük'e ulaşmak için uğraşan Haluk Levent ise Twitter'dan paylaşıp yaparak "Galeyana geldim, özür dilerim" dedi.

Twitter'da Ecem Güçlük adına açılan bir hesaptan yapılan paylaşımlarda 3 sene önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve adalet aradığını ifade edildi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ecem Güçlük adına açılan hesabın sahte olduğunu, tecavüze uğradığı yönündeki beyanlarının gerçekliği yansıtmadığını ve hesabı kullanan kişinin bir erkek olduğunu açıkladı.

HALUK LEVENT DESTEK OLMAK İSTEMİŞTİ

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent ise kısa sürede gündem olan "Ecem Güçlük yalnız değilsin" etiketiyle paylaşım yaparak genç kıza ulaşmak için çalışma başlatacaklarını söylemişti.

"YAPILAN AHLAKSIZLIKTIR, ÖZÜR DİLERİM"

Fahrettin Altun'un böyle kriminal bir vakanın bulunmadığını açıklamasının üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Levent, yaşadığı üzüntü ve pişmanlığı dile getirdi. Başarılı isim paylaşımında "O kadar çok paylaşıldı ki, o kadar çok etiketlendi ki ben de bu tweeti atmıştım. Bu tweetten sonra her gün Ecem'e ulaşmaya çalıştık. Az önce İletişim Başkanlığı bu olayın sahte olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan ahlaksızlıktır. Ben de galeyana geldiğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, 'Ecem Güçlük' hesabının sahte olduğunu öğrenince özür diledi: Galeyana geldim
Haluk Levent, Ecem Güçlük hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim

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Son Dakika Magazin Haluk Levent, 'Ecem Güçlük' hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim - Son Dakika Magazin


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