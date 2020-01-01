Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi - Son Dakika Magazin

Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi

7 saat önce

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'ten örnek davranış. Ünlü şarkıcı Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi.

Haluk Levent gönülleri fethetti! Hastaneye gitti konser verdi, System.String[]

Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'ten örnek davranış. Ünlü şarkıcı Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum.' notuyla paylaştı.


KİMSEYİ İNCİTMEYELİM!


Paylaşımının altına gelen yorumlara da cevap veren Levent; Bazı tweet'lerde "diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo" vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim.' ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, Pendik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:52 
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