Haluk Levent Hatalarımdan Derslerimi Çıkardım, Güçlendim

Yeni albümünü bittiğinin müjdesini 'Plak Ve Ben'e veren Levent, "Hatalarımdan beslendim ve onlardan ders çıkardım" dedi.

Türk rock müziğinin en karizma sanatçısı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP platformu, son zamanların en büyük iyilik hareketlerinden biri oldu. Gönüllülerden oluşan büyük bir topluluğa dönüşen AHBAP, 245 bine yakın üyesiyle kalplere dokunmak için seferber oluyor.Geçmişte hatalar yapsa da bunlardan ders almayı başaran Levent, yeni albümü öncesi Plak Ve Ben dergisine itirafta bulundu.Mutlu ettikçe mutlu olan sanatçı, şöyle konuştu:

"Eğer bir başarıda inişli çıkışlı öykü yoksa o başarıya başarı demek mümkün değil. Yaşadığımız kötü şeylerin hayatımıza kötü izler bırakacağını zannederiz. Yaptığımız hatalar aslında bizim zenginliğimizdir. Onlar bir birikimdir. O birikim üzerine inşa edilen doğrular, hiç yıkılmayacak bir hal alır. Bunları kendi hayatımda, geçmişimde yaşadım. Geçmişte o an için eksi gördüğüm, sıkıntılı anları artı duruma geçirdim. Bunlardan beslendim ve dersler çıkardım. İnsan inişli çıkışlı hikâyesinde yeter ki kendisine doğru dersler çıkartsın sonucu mutlaka güçlü oluyor."