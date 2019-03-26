Haluk Levent Hatalarımdan Derslerimi Çıkardım, Güçlendim
34 dakika önce
Rock'ın usta ismi Haluk Levent, sosyal medyadan takipçileriyle kurduğu özel bağın mutluluğunu yaşıyor. Levent, kurduğu AHBAP platformuyla bir çok iyilik projesine el atıyor.
Yeni albümünü bittiğinin müjdesini 'Plak Ve Ben'e veren Levent, "Hatalarımdan beslendim ve onlardan ders çıkardım" dedi.
Türk rock müziğinin en karizma sanatçısı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP platformu, son zamanların en büyük iyilik hareketlerinden biri oldu. Gönüllülerden oluşan büyük bir topluluğa dönüşen AHBAP, 245 bine yakın üyesiyle kalplere dokunmak için seferber oluyor.Geçmişte hatalar yapsa da bunlardan ders almayı başaran Levent, yeni albümü öncesi Plak Ve Ben dergisine itirafta bulundu.Mutlu ettikçe mutlu olan sanatçı, şöyle konuştu:
"Eğer bir başarıda inişli çıkışlı öykü yoksa o başarıya başarı demek mümkün değil. Yaşadığımız kötü şeylerin hayatımıza kötü izler bırakacağını zannederiz. Yaptığımız hatalar aslında bizim zenginliğimizdir. Onlar bir birikimdir. O birikim üzerine inşa edilen doğrular, hiç yıkılmayacak bir hal alır. Bunları kendi hayatımda, geçmişimde yaşadım. Geçmişte o an için eksi gördüğüm, sıkıntılı anları artı duruma geçirdim. Bunlardan beslendim ve dersler çıkardım. İnsan inişli çıkışlı hikâyesinde yeter ki kendisine doğru dersler çıkartsın sonucu mutlaka güçlü oluyor."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:23 Kaynak: Bültenler
Usta Oyuncu Nuri Alço, Sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na Evlenme Teklif Etti
Ünlü Model Bella Hadid, Türk Fotoğrafçı Mert Alaş İçin Kapadokya'ya Geldi
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı
6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu