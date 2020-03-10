Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet - Son Dakika
Son Dakika Magazin Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet - Son Dakika Magazin

Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet

6 saat önce

Daha önce Aleyna Tilki'nin ilk kez 15 yaşındayken kendi konserinde sahneye çıktığını açıklayan Haluk Levent, bu kez sahneye Öztel'i davet etti.

Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet, System.String[]

Daha önce Aleyna Tilki'nin ilk kez 15 yaşındayken kendi konserinde sahneye çıktığını açıklayan Haluk Levent, bu kez sahneye Öztel'i davet etti. Öztel, ünlü rock'çıya "Gesi Bağları" türküsünü söylerken eşlik etti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:36 
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