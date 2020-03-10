Son Dakika › Magazin › Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet - Son Dakika Magazin
Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet
6 saat önce
Daha önce Aleyna Tilki'nin ilk kez 15 yaşındayken kendi konserinde sahneye çıktığını açıklayan Haluk Levent, bu kez sahneye Öztel'i davet etti.
Daha önce Aleyna Tilki'nin ilk kez 15 yaşındayken kendi konserinde sahneye çıktığını açıklayan Haluk Levent, bu kez sahneye Öztel'i davet etti. Öztel, ünlü rock'çıya "Gesi Bağları" türküsünü söylerken eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:36
Son Dakika Hülya Avşar, YouTube kanalı üzerinden program yapmaya başlıyor Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi Kitabında Defne Samyeli ile eskiden sevgili olduğunu söyleyen Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı