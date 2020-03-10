Haluk Levent ile Aleyna Tilki'nin annesinden düet

Daha önce Aleyna Tilki'nin ilk kez 15 yaşındayken kendi konserinde sahneye çıktığını açıklayan Haluk Levent, bu kez sahneye Öztel'i davet etti. Öztel, ünlü rock'çıya "Gesi Bağları" türküsünü söylerken eşlik etti.