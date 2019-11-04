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Haluk Levent'in acı günü

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in vefat eden annesi Sabriye Acil, son yolculuğuna uğurlandı.

Haluk Levent'in acı günü, System.String[]

Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in vefat eden annesi Sabriye Acil, son yolculuğuna uğurlandı.


Genel Başkanı olduğu AHBAP Platformuyla yaptığı yardımlarla gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent'in 93 yaşındaki annesi Sabriye Acil, dün gece evinde vefat etti. Acil'in cenazesi Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi 612 Sokak'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzere Alihocalı Mezarlığı'na götürüldü.


Cenaze namazının kılınmasının ardından Sabriye Acil'in cenazesi toprağa verildi.


Almanya'da olan Haluk Levent ise saat 12.00'da Adana Havalimanı'na geldi. Levent uçaktan indikten sonra geldiği annesinin evinde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazında ise Levent'in ağlamamak için güçlükle durduğu görüldü. - ADANA

Sabriye Acil, Haluk Levent, Yamaçlı, Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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