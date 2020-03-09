Haluk Levent'in İrem Atan isyanı: Dekontları gönderin ben ödeyeceğim! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Haluk Levent'in İrem Atan isyanı: Dekontları gönderin ben ödeyeceğim! - Son Dakika Magazin

Haluk Levent'in İrem Atan isyanı: Dekontları gönderin ben ödeyeceğim!

6 saat önce

Zor bir süreçten geçtiğini düşündüğü genç kıza destek olmak isteyen Levent ise, Atan'ın bu isteğini yanıtsız bırakmayarak genç kızla İzmir Kordon'da buluştu, çay içerek şarkı söyledi.

Haluk Levent'in İrem Atan isyanı: Dekontları gönderin ben ödeyeceğim!, System.String[]

Zor bir süreçten geçtiğini düşündüğü genç kıza destek olmak isteyen Levent ise, Atan'ın bu isteğini yanıtsız bırakmayarak genç kızla İzmir Kordon'da buluştu, çay içerek şarkı söyledi. Haluk Levent'in sergilediği duyarlı davranış, basına da yansıdı. bir çok kişi hasta olduğunu düşündüğü Atan'a maddi yardımda bulundu. Bir süre sonra sosyal medyada, İrem Atan'ın kanser hastası olmadığı ve çevresindeki herkesi kandırdığına dair iddialar ortaya atıldı. İrem Altan, iddiaları kabul ederek Haluk Levent'ten özür diledi ve sosyal medya hesaplarını kapattı. Haluk Levent ise, "Tek sevindiğim şey beni kandırmış olsa da onun beyin tümörüne yakalanmamış olmasıydı. Tek tesellim o" dedi.


DEKONTLARI BANA ATIN!


İrem Atan'a maddi yardımda bulunan bazı kişiler Haluk Levent'e ağır eleştirilerde bulundu. Ünlü sanatçı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Bazıları 'Abi sen de ilgileniyorsun diye para yolladım' diyor. Kaç kez yazdım 'Yapmayın, valilik izni olmayan kimseye para göndermeyin' diye. Haksız mıyım?... Bana AHBAP'ı kapat diyorlar. İrem Atan'a para gönderenler bana dekontlarını atsın. Onların adına cebimden bir yardım kuruluşuna ödeme yapacağım" dedi.

Haluk Levent, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:30 
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