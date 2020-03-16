Haluk Levent'in online konserini 700 bin kişi izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haluk Levent'in online konserini 700 bin kişi izledi - Son Dakika

Haluk Levent'in online konserini 700 bin kişi izledi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde konserleri iptal olan ünlü sanatçı Haluk Levent, dün akşam gerçekleştirdiği online konseriyle 700 bin dinleyiciye ulaştı.

Haluk Levent'in online konserini 700 bin kişi izledi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde konserleri iptal olan ünlü sanatçı Haluk Levent, dün akşam gerçekleştirdiği online konseriyle 700 bin dinleyiciye ulaştı.

Levent, gerçekleştirdiği online konsere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserler iptal edilince evlerinde canı sıkılan ve etkinliklere gidemeyen insanlar için moral konseri yapmayı düşündüğünü belirtti.

Konseri, insanların evine götürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Levent, "Bunun geri dönüşünü insanlardan aldık. Gerçekten dinleyenler çok mutlu oldu. Hazır konser yapmışken Ahbap Derneği'nin bazı kampanyaları için de yardım topladık. Mesela şarkı isteğinde bulunmak isteyenlerden bu haftaki yardım kampanyasına katılacağı sözü aldık. Bu da güzel oldu. Bağışta bulunacağım diyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı." dedi.

"Dostlarımızla, sevenlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz"

Ünlü sanatçı, müziğin toplum için önemine işaret ederek, "Biz tabii ki hükumetin ve bakanlığın alacağı tedbirleri uygulamakla yükümlüyüz. Kalabalık yerlerde bulunmuyoruz ve konserler de iptal edildi. Yeni bir genelge çıkana kadar böyle sürdüreceğiz. Şarkılar durmayacak. Belki gelecek hafta bir konser daha vereceğiz. Baktık ki insanları mutlu ediyoruz ve buna insanımızdan talep var, bir konser daha vereceğiz. Dostlarımızla, sevenlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz ve onlardan kopmayacağız."

Haluk Levent, yeni tip koronavirüsün Türkiye'de salgın haline gelmeden kontrol altına alınmasını arzu ettiğini vurgulayarak, daha önce küresel çapta yayılan virüslere bulunan çözümlerde olduğu gibi Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinin bir an önce bu illetten kurtulmasını dilediğinin altını çizdi.

Ünlü sanatçı, online konserinde, "Zifiri", "Dağlar", "Anlasana", "Tam Bana Göre" ve "Yeter Artık Deli Gönül" adlı eserlerinin de arasında olduğunu birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

Haluk Levent, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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