Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı
Son Dakika 3. Sayfa Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı - Son Dakika

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan son yolculuğuna uğurandı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezer, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.


Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan dün gece hayata gözlerini yumdu. Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle mezarlığına göz yaşları içinde defnedildi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
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