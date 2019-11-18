Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti - Son Dakika

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti

6 saat önce

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sezer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan dün gece hayata gözlerini yumdu. Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle mezarlığına göz yaşları içinde defnedildi.

Haluk Levent'in yardım kampanyası başlattığı minik Tunahan hayatını kaybetti

Haluk Levent, Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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