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Haluk Levent istedi, Orhan Avcı iş verdi

8 dakika önce

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, sanatçı Haluk Levent'in twitter hesabından yaptığı bir çağrıya kısa sürede yanıt vererek, otizmli bir çocuk sahibi olan ve asgari ücretle iş arayan bir babanın yüzünü güldürdü.

Haluk Levent istedi, Orhan Avcı iş verdi, System.String[]

Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, sanatçı Haluk Levent'in twitter hesabından yaptığı bir çağrıya kısa sürede yanıt vererek, otizmli bir çocuk sahibi olan ve asgari ücretle iş arayan bir babanın yüzünü güldürdü.


Yaptığı iyilik hareketleriyle her kesimden takdir gören Adanalı ünlü sanatçı Haluk Levent, twitter hesabından, hemşehrilerine "Amman Adanalıııı canım Adanalııı" diye seslenerek, "Kerem otizimli. El kasları da zayıf. Makas dahi tutamıyor. Babası S.'nin asgari ücretli işe ihtiyacı var. Şoförlüğü var. Bir yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Adana'da yaşıyor. Bu arkadaşımıza kefilim. Ona kim iş verirse Adana'ya geldiğimde sülalesine konser vereceğim" mesajı yayınladı.


Bu mesaja dakikalar içinde yanıt veren Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Avcı, "Haluk Abi merhaba, sen kefilsen yeter bize, Adana'daki Dreamwork Offices'te işe alabiliriz ama konseri sülaleye değil, mümkünse Dreamwork Offices'te isteriz" mesajını gönderdi.


Orhan Avcı'nın duyarlılığına teşekkür eden Haluk Levent, sözünü en kısa sürede yerine getirerek, Adana'da cowork (paylaşımlı) ofis konseptiyle, girişimciler, yatırımcılar, şirketler ve freelance çalışanlar için kiralık hazır ofisler, ortak çalışma alanları ve sanal ofis hizmeti sunan Dreamwork Offices'te konser vereceğini bildirdi. - ADANA

Haluk Levent, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:47 Kaynak: İHA
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