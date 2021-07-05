Haluk Levent Kocaeli'de konser verdi - Son Dakika

Sanatçı Haluk Levent, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Levent, Karamürsel Sahil Kordon'da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

Alana gelişinde hayranlarının sevinç gösterisinde bulunduğu sanatçının konseri yaklaşık 2 saat sürdü.

Konser süresince "Kaçış", "Yollarda Bulurum Seni", "Anlasana", "Dert Olur" ve "Elfida" şarkılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda eseri seslendiren Haluk Levent, sahne performansıyla beğeni topladı.

Şarkılara eşlik eden dinleyenler, eğlenceli zaman geçirdi.

Programda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Levent'e Karamürsel kadırgası ve çiçek takdim etti.

Levent de Karamürsel'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.