Haluk Levent: Konserimi unuttum

Levent, konser gelirinin tamamını orman yangınları için bağışladığını açıkladı. 2,5 saat süren performansının arasında konserini unuttuğunu itiraf eden sanatçı, "Saroz'a mı gitsem?' diye düşünürken konserim olduğu aklıma geldi" dedi.

1,5 yıl sonra sahnede

Coşkun Sabah pandemi nedeniyle 1,5 yıl ara vermek zorunda kaldığı sahneye, bu gece Alaçatı Şerefe'de kavuşuyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta orman yangınları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı sahne çalışmasında ilk kez düet yaptığı Canan Çal'a da yer verecek. Çok heyecanlı olduğunu belirten Sabah, "Hayatımda hiç bu kadar sevinçli olduğumu hatırlamıyorum. İçim içime sığmıyor. Çocuklar gibi sevinçliyim. Bu kötü günleri müzik camiası olarak hep birlikte geride bırakıyoruz inşallah" diye konuştu.

Gaye Su Akyol Harbiye'de sahnede

Gaye Su Akyol, İstanbul Kavuştayı etkinlikleri kapsamında önceki gün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.

Şarkıcı, hazırladığı özel repertuvarla konuklarına müzik keyfi sundu.

Zor günleri aşacağız

Bülent Özdemir ve Gökçe Elginer önceki akşam Bodrum Küfe Restaurant'ta sahneye çıktı. Elginer'le sevilen şarkılarını seslendiren Özdemir, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla ilgili "Biz millet olarak her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçteyiz. Birbirimize sıkı sıkı kenetlenip bu zor günleri de aşacağız" dedi.

'Sahnelerden uzak kalmak istemiyorum'

Pandemi nedeniyle uzun süre sahne çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Defne Samyeli önceki akşam akşam Alaçatı Melanj'da konser verdi. Aylardır sahne özlemi çektiğini ve hayranlarıyla buluştuğu için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Samyeli, "Bir daha sahnelerden uzak kalmak istemiyorum" diye konuştu.

Balkanlar partisi

Kadıköy Dorock XL'de 13 Ağustos Cuma gecesi Balkanlar partisi düzenleniyor. Underground Gypsy adlı partide The Sisters, Buzuki Orhan ve Gülay Sütçü performans sergileyecek.

Konser serisi için geri sayım

Fişekhane Deniz Konserleri için geri sayım başladı. 27 Ağustos–1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte ünlü isimler sahneye çıkacak. Ajda Pekkan konseri ile başlayacak konser serisinde Sertab Erener, Edis, Şevval Sam, Selami Şahin, Serdar Ortaç, Mor ve Ötesi, Buray, Berkay ve Erol Evgin gibi ünlü isimler sevenleriyle buluşacak.

Birlikte ilk konser

Fettah Can ile Cansu Kurtcu, ilk kez birlikte konser vermeye hazırlanıyor. Çift, 28 Ağustos'ta 59. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Konser heyecanını Cansu Kurtcu, Instagram'da şu notla paylaştı: "Birlikte vereceğimiz ilk açık hava konserimizi malum günlerdir paylaşamamıştık. Ama bugün duyduk ki tüm biletler tükenmiş. Sizlerle o güzel sahnede buluşmayı heyecanla bekliyoruz."